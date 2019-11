Başkan Söğüt gençlerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Gençlik Buluşmaları” etkinliği kapsamında Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Gençlik Buluşmaları” etkinliği kapsamında Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Gelecek adına her zaman hedefiniz ve idealiniz olsun. Sürekli okuyun, araştırın. Tarihinizi, ecdadınızı iyi bilin, tanıyın. Vatan sevginizi her şeyin üstünde tutun” dedi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere hayatından ve başarı öyküsünden kesitler veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kariyer planlamasının önemine değindi. Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş’un moderatörlüğünü yaptığı buluşmada öğrenciler de merak ettikleri ve projeler hakkında Başkan Söğüt’e sorular yönelttiler. Belediye başkanlığının önemli sorumluluklar yüklediğini ve bu doğrultuda da insan odaklı yönetim anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Yaptığımız ve yapacağımız her projenin temelinde insan var. Gençlerimiz de önemli. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. En iyi şartlarda eğitim almanız adına kurumlarımızın eksikliklerini gideriyoruz. Bu konuda hiç okul ayrımı yapmadan yardımda bulunuyoruz” diye konuştu.

Çocuklara eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Söğüt, “Önümüzde ki aylarda ilçemize, içerisinde çeşitli branşların olduğu ve eğitim hayatınıza büyük destek sağlayacak olan Akademi Lise’yi Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte faaliyete geçireceğiz. Spordan sanata her faaliyeti kentimizde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki, ilçemizin gençleri sporda da, müzikte de en iyisi olsun. Sizin gibi pırıl pırıl gençlere birincilikler yakışır” şeklinde konuştu.

Programın sonlarına doğru öğrencilerinin öz çekim isteğini kırmayan Başkan Söğüt, asker selamı veren öğrencilere kendi telefonuyla fotoğraf çekti,ç Başkan Şener Söğüt’e çiçek ve plaket takdiminin yapılmasının ardından program son buldu.

