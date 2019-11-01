Körfez’de kaldırım çalışmaları sürüyor

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– Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde bozuk halde yol ve kaldırım kalmaması adına hummalı biçimde çalışmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kirazlıyalı bölgesinde geniş çaplı bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında zarar görmüş ve yıpranmış durumda olan kaldırımlar önce sökülüyor ardından alt kısımları sağlamlaştırılarak yeniden döşeniyor.

Fen işleri Müdürlüğü yetkilileri, kaldırım çalışmalarının belirlenen ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde devam ettiğini belirtti.



KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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