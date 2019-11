Başkan Kocaman, öğrencilerle bir araya geldi

– Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eğitim Her Şeyimiz” projesine kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek hedefiyle için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Eğitim Her Şeyimiz” projesine başladı. Proje kapsamında her hafta Kartepe’deki okullardan birini ziyaret edecek olan Belediye Başkanı Kocaman, gençler, öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelecek. Başkan Kocaman proje kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ile birlikte ilk ziyareti Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’ne gerçekleştirdi.

Ziyarette Dilek ve Okul Müdürü Ömer Yılmaz, sosyal bilimler lisesi hakkında bilgi verdiler. Ziyartte okulda bulunan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kocaman, “Türkiye’nin Kartepe’nin dünyaya açılan pencereleri olacaksınız. Herkesin kendi penceresinden dünyaya bakması önemlidir. Bir konunun daha iyi kavranması anlaşması için araştırmacı ve sorgulayıcı olmak gerekir. O konuda ne kadar çok soru üretebilirsiniz, daha iyi kavrar, daha faklı bakış açılarını geliştirir, yanılgıdan kurtulur ve hataların önüne geçmiş olursunuz” dedi.

Gençlerin fikirlerini dinleyerek hayallerini gerçekleştirme yolunda destek vermek istediklerini belirten Kocaman, “Kartepemizin vizyonunu birlikte geliştirmek, geleceğini birlikte şekillendirmek için sizin hayallerinizi, hedeflerinizi dinlemek istiyorum. Projelerimizi zaten her yerde anlatıyoruz. Ben sizleri anlamak istiyorum. Sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hayallerinize bir tuğla koyabilecek projelerle geleceğinize ışık tutmak istiyorum. Hedefe giden yolda başarmanın birinci kuralı başlamak ve inanmaktır. Yapmanız gerekenleri ertelemeyin, zaman geri kazanılmayan ve satın alınmayan bir değerdir” diye konuştu.

