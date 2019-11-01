Kocaeli’de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Kocaeli’de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmit ilçesinde kaçak alkol satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve iş yerinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda 170 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili C.B. ve Ş.T. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar, haklarında ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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