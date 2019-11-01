Dilovası’nda Kasım ayı meclisi gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi Kasım ayı meclisinde 12 gündem maddesi yer aldı. BelediyeToplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanılığını Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlık yaptı. Yoklamanın ardından Başkan Şayir’in Cumhuriyetin 96. yılını kutlayarak başladığı mecliste gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Gündeme dair konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyinde yaptığı konuşmaya değinen Başkan Şayir, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşmasını gururla dinledim. Olmayan bir şeyleri varmış gibi göstererek algı yaratarak hem ülkemizi karalamak hem de ülkemiz insanını birbirine düşürmek isteyenlere bu millet fırsat vermeyecektir. Biz her zaman söylüyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Onun için bizim birliğe ve kardeşliğe her zaman ihtiyacımız vardır. Tahriklerden kaçınmamız lazım. Eksiklerimiz olabilir ama onları da zamanla düzeltmesini bilmeliyiz” dedi.

Dilovası’nın geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Şayir, “Halkımıza hizmet için buradayız. Geçtiğimiz günlerde ilçemiz gündemini meşgul eden kokuyla ilgili olarak gece gündüz demeden çalışarak, takip ederek nitekim kokunun kaynağını bulduk. Hepsi tespit edildi. Kimyasal atığı çıkartan firmaya ulaştık. Kendileri bu atığın İZAYDAŞ’a verileceği şeklinde firma ile anlaştıklarını söyledi. Ancak işi alan diğer firma bu solvent bazlı kimyasal atığı İZAYDAŞ yerine ilçemize atarak çevre katliamına sebebiyet vermiştir. Biz belediye olarak bu işin üzerine gidiyoruz. Gerekli cezalar ve yaptırımlar yapılıyor. Hak eden hak ettiği cezayı alacaktır. Bu koku bir süre daha Diliskelesi mahallemizi rahatsız edecektir. Bu kimyasal atık zamanla yok olacaktır” diye konuştu.

Çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Şayir, “Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile şuana kadar bir çok çalışmayı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Millet Bahçemizi yapıyoruz. Eynerce Kavşağımız yapılıyor. Eğitime desteğimiz sürüyor. Kapalı Yüzme Havuzumuz yakında açılıyor. Alt yapı üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. TIR parkı ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. TOKİ’den yaklaşık 50 dönümlük alanı alarak parkımızı yapacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” şeklinde konuştu.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından gündem maddelerine geçti. Gündemin birinci maddesinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1 adet 4x2 çift kabinli kamyonet alınması için meclis kararının alınması oy birliği ile kabul edildi. Selahattin Eyyübi ve Cemal Sazak Semt konaklarının üst katlarının İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi konusundaki gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Dış İlişkiler Müdürlüğünün görev ve çalışması yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Gündemde ayrıca ilçede ki bazı mahallelerde yer alan arsa takası ve plan değişikliği maddeleri de geçerken, TOKİ’den tır parkı için yer talebinde bulunulması için meclisin talebi konusu da oy birliği ile kabul edildi. Gündemde Belediye Başkanının diğer kamu kurum ve kuruluş ve belediye iktisadi teşkkülü olan şirketlerle protokol yapma ve kiralama yetkisi verildi. Son olarak Belediye bünyesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin arından meclis sona erdi.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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