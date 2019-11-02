Koray Şener, ölüm yıl dönümünde adının yaşatılacağı kütüphanede anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koray Şener, ölüm yıl dönümünde adının yaşatılacağı kütüphanede anıldı

İHA

FenerbahçeGalatasaray derbisi sırasında statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener, adına Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan kütüphanede anıldı.

Koray Şener, ölüm yıl dönümünde adının yaşatılacağı kütüphanede anıldı

FenerbahçeGalatasaray derbisi sırasında statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener, adına Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan kütüphanede anıldı.
Fenerbahçe’nin 2 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray ile karşılaştığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener için İzmit ilçesinde bulunan Yenimahalle İlkokulu’nda arkadaşları tarafından kütüphane kuruldu. Koray Şener’in adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışı da ölüm yıldönümünde yapıldı. Koray Şener’in annesi gülümser Şener, babası Rıfat şener, ağabeyleri Eray ve Güray, arkadaşları, ÜNİFEB üyeleri, Şener’i yıldönümünde anmak için adına yapılan kütüphanenin önünde toplandı. Kütüphane önünde konuşan Koray’ın anne ve babası duygularını dile getirdi. Daha sonra arkadaşları tarafından kurulan Koray Şener Kütüphanesi’nin açılışı, anne ve babası tarafından yapıldı. Açılışın ardından kütüphaneye giren arkadaşları tek tek fotoğraf çektirdi. Duygularını dile getiren arkadaşları Koray’ın adını kitapları çok sevdiği için kütüphanelerde yaşatmak istediklerini söylediler. Tören kütüphanenin kurulduğu okul önünde arkadaşlarının Koray Şener’in dev posterini açması ile son buldu.

“Koray’ın arkadaşları, onun bıraktığı yerde anılarını yaşatmaya devam ediyorlar”
Oğlunun isminin kütüphanelerde yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden baba Rıfat Şener, “Bu kaçıncı kütüphane oldu bilmiyoruz. Koray’ın arkadaşları, onun bıraktığı yerde anılarını yaşatmaya devam ediyorlar. Mümkün olduğunca kimseden destek görmeden ihtiyacı olan okullara böyle güzel kütüphaneler açıyorlar. İnşallah bu kütüphanelerde yetişen, faydalanan çocuklar en az Koray ağabeyleri kadar birer insan olurlar inşallah. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Onun adına açılan her kütüphane için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onun adına yapılan şeyler çok güzel”
Şiirleri ve kitap okumayı çok seven oğlunun anılarını yaşatmak için çabalayan arkadaşlarına teşekkür eden anne Gülümser Şener, oğlu için bir kitap yazdıklarını belirterek, “Bizler onun hayatını kitap olarak yazıyoruz. İnşallah bittiğinde bütün kütüphanelere dağıtacağız. Ben, kardeşleri, babası ve arkadaşları onunla olan anılarını yazıyorlar. Böyle güzel şeyler yapılınca mutlu oluyorum. Takdiri ilahi, oğluma çok üzülüyorum. Onun adına yapılan şeyler çok güzel. Çok güzel arkadaşları var. Oğlum şiir okumayı çok severdi. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KOCAELİ

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı
YEREL HABERLER Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip ...
'Pastacılar Kralı'na kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar
YEREL HABERLER 'Pastacılar Kralı'na kar ortağı olmak istediler, 400 ...
Evleri yanan 4 aileye Büyükşehir’den yardım eli
YEREL HABERLER Evleri yanan 4 aileye Büyükşehir’den yardım eli
Kağıtsporlu atıcılar Bursa ve Konya’dan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Kağıtsporlu atıcılar Bursa ve Konya’dan madalya ile ...
Büyükşehir’den evcil hayvan satışı yapanlara yönelik eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den evcil hayvan satışı yapanlara yönelik ...
İzmit Belediyesi’nde yeni başkan yardımcıları belli oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nde yeni başkan yardımcıları belli ...
Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu
Atatürk Müzesini 5 günde 7 bin 100 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Atatürk Müzesini 5 günde 7 bin 100 kişi ziyaret etti
İzmit Belediyesi’nden yangın mağdurlarına yardım eli
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden yangın mağdurlarına yardım eli
Körfez Belediyesi’nde yeni görevlendirme
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde yeni görevlendirme
Körfez Belediyesi’nden ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden ödüllü fotoğraf yarışması
Dilovası’nda Kasım ayı meclisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Dilovası’nda Kasım ayı meclisi gerçekleşti
Körfez Kent Konseyi’nden ‘afet eğitimi’ seferberliği
YEREL HABERLER Körfez Kent Konseyi’nden ‘afet eğitimi’ seferberliği
Kocaeli’de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kocaeli'de sürücülerin hatalarından oluşan kazalar kamerada
YEREL HABERLER Kocaeli'de sürücülerin hatalarından oluşan kazalar ...
Başkan Kocaman, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, öğrencilerle bir araya geldi
Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı
YEREL HABERLER Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin ...
Körfez’de çevre düzenlemeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez’de çevre düzenlemeleri devam ediyor
Judocular olimpiyat için hazırlandı
YEREL HABERLER Judocular olimpiyat için hazırlandı
Eskihisar sahili düzenlendi
YEREL HABERLER Eskihisar sahili düzenlendi
Körfez’de kaldırım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de kaldırım çalışmaları sürüyor
Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor
YEREL HABERLER Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor
Başkan Söğüt gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt gençlerle buluştu
Belediye başkanı çakarları söktürüp, sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Belediye başkanı çakarları söktürüp, sosyal medyada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X