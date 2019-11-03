Başkan Bıyık, öğrencilerle kıyı temizliği yaptı

– Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu öğrencilerle birlikte “Tek evim Dünya” sloganıyla Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı.

Darıca’da hafta sonu çevre temizliği için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede bulunan özel bir okulun öğrencileriyle birlikte Darıca sahilinde kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde kuzeyden güneye bütün sahil şeritlerinde aynı gün ve aynı saatte “Tek Evim Dünya” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte kıyı temizliği yapıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan yürüyüş sonrasında Başkan Bıyık, öğrencilerle birlikte kıyıda çöp topladı. Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Başkan Bıyık, Türkiye genelinde kıyı şeritlerinde yapılan etkinliği Darıca’da da yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çevre ve deniz temizliği için herkese görev düştüğünü ifade eden Başkan Bıyık, Darıcalılara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.



KOCAELİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:59

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