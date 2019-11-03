Avladıkları 400 kiloluk domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler

KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde avcılar, çiftçilerin mahsullerini talan ettiği için avladıkları yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kandıra´da, domuz sürüleri çiftçilerin mahsullerini zarar verince ava çıkıldı. Domuz avlamak için dün sabah saatlerinde ormana giren avcılar, avladıkları dev domuz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 400 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılar, daha sonra hayvanın leşini ormana gömdü.
KOCAELİ
03 Kasım 2019 Pazar
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