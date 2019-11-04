Kocaeli’de kaza yapan otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Uçuruma uçan otomobildeki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

– Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sakarya sınırında seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza 22.30 sıralarında D100 karayolu Kartepe Eşme Mahallesi Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Ankara istikametinde seyir halinde olan Y.E. adlı kadın sürücü idaresindeki 4185 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 UZ 8964 plakalı bir araca çarparak savruldu. Yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlanırken içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücünün ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inerek yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, sedye ile yola taşınarak, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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