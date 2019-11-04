Darıca’daki spor salonu şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği bin 800 kişilik spor salonunun tribün kaba inşaatı sona erdi.

Darıca’da spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bodrum kat mekanik imalatlarına başlanılan salonda, tribün kısmının kaba inşaatı tamamlanarak birinci kat yalıtım işlerine başlandı. Bin 800 kişilik olarak projelendirilen tribün kısmının kaba inşaatı da tamamlandı.

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, platesaerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma duşwc alanları, engelli soyunma duşwc alanları ve depo bulunacak.

KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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