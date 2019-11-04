Hastanede yatan kadın, sıcak yuvaya kavuştu

İZMİT´te, çocuklarına kızıp geldiği hastanede bank üzerinde yatan 6 çocuk annesi Seher Y. (64), belediyenin barınma evine yerleştirildi.
Kocaeli Devlet Hastanesi koridorlarındaki bankların üzerinde yatan Seher Y.´yi gören vatandaşlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü´ne bağlı ekipler de hemen hastaneye gitti. Sağlık kontrolleri yaptırılan Seher Y., Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne götürülüp, yerleştirildi.
6 çocuk annesi Seher Y., "Yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı hastane koridorunda kalmaya başladım. Durumumu gören bir genç bana yardım etmek istedi. Gidecek bir yerimin olmadığını söyledim. Ancak daha sonra Büyükşehir Belediyesi´nden görevliler geldi. Beni buraya getirdiler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun, beni fark ederek sokakta bırakmadıkları için çok mutluyum" dedi.
KOCAELİ
04 Kasım 2019 Pazartesi
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