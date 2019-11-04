Yelkenliler İzmit Körfezi’nde kıyasıya yarıştı

İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında sporcular kıyasıya yarıştı.

İzmit Belediyesi öncülüğünde Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü’nün destekleri 23 Kasım tarihlerinde 29 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İzmit Belediyesi Çınar Yelken Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. İzmit Yelken Kulübü’nden İzmit Körfez’ine doğru açılan yelkenlilerin kıyasıya yarıştığı etkinliğe İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve sporcu velileri katıldı.

2 gün boyunca devam eden Optimist, Laser 4.7 ve Optimist Junior dallarında 3 sınıfta gerçekleşen yarışlar sonucunda İzmit Yelken Kulübü sporcusu Can Er, Optimist sınıfta birinciliği elde etti. Yine İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış 2. olurken, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı 3. oldu. Körfez Yarımca Yelken Kulübü sporcusu Burak Açıkgöz 4. Olurken, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal 5. oldu. Bir hayli heyecanlı geçen yarışlarda bir diğer sınıf olan Optimist Junior sınıfında İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal 2., İzmit Yelken Kulübü sporcusu Nartan Kafkas Büyüköz 3. oldu. Ferdi Yelken Kulübü sporcusu Uluç Kadak 4. olurken, Gölcük Yelken Kulübü sporcusu Veli Aslan Zülfigaroğlu 5. sırada yer aldı.

Yarışlarda bir diğer sınıf olan ‘Laser 4.7’ sınıfında ise Kaytazdere Yelken Kulübü sporcusu Uğurhan Özkan birinci, yine aynı kulüpten Enes Zengin 2., Sertay Budak ise 3., İzmit Yelken Kulübü sporcularından Efe Kaan Çobanlar 4., aynı kulüpten Mert Tuzcu 5.oldu.

KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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