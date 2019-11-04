Çayırova’da emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı

Çayırova Belediyesi, mükelleflere önemli bir hatırlatmada bulunarak, 1 Kasım’da başlayan Emlak, İş Yeri Çevre Temizlik , İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık’ta sona ereceğini duyurdu.

Emlak, Çevre ve Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım’da başladı. Çayırova Belediyesi, mükelleflerin vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunarak, vergilerin ikinci taksit ödemelerinde son tarihin 2 Aralık 2019 Pazartesi olduğunu bildirdi. Belediye yetkilileri, ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek emlak, çevre ve temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin belediye hizmet binasında yer alan emlak servisinde yatırılabileceği gibi, banka ve tüm PTT şubeleri ile belediyenin internet sayfasından ödeme yapılabileceğini bildirdi.

KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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