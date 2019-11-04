Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed(S.A.V.)'nin hayatını anlattı

– Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Hz. Muahmmed(S.A.V.)’nin hayatını anlattı.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın “Peygamberimizin Hayatı” programı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de katılımıyla gerçekleşti. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi söz alan Başkan, “Rabbim hakkıyla kul, hakkıyla ümmet olma şerefinden bizleri mahrum bırakmasın. Yaratıcımız annenizden, babanızdan daha çok seveceksiniz beni ve peygamberimi diyor. Dolayısıyla anam, babam sana feda olsun diyen ashap bunun kıymetini biliyordu. Bu konuda söz sahibi olmak isteyen, yeni bir bakış açısı geliştirmek isteyenler için değerli hocamız ikinci kez sizlerle bir araya geldi. Ve her ayın ilk Pazar günü sizlerle Peygamberimizin hayatını konulu sohbet programıyla bir araya gelecek” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ağırman “Peygamberimizin Hayatı” konulu programının ikincisinde peygamberimizin ecdadını Gebzelilere anlattı. Programın sonunda Başkan Büyükgöz, Prof. Dr. Ağırman’a sohbeti için teşekkür etti, hediye takdiminde bulundu.



KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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