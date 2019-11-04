Körfez’de ‘Sıfır Atık’ eğitimleri sürüyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor. Ekipler son olarak Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lise’de öğrencilerle bir araya geldi. Sıfır Atık Projesini anlatarak geri dönüşümün önemine değindi.



KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.