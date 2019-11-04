İş yerini yangını paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oto madeni yağ satışının ve değişimin yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ satışının ve değişiminin yapıldığı iş yerinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Yangın sırasında kapalı olduğu belirlenen iş yerinde ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerce yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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