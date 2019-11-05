7 ilde TSK´nın FETÖ yapılanmasına operasyon

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KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş´ta 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.



KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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