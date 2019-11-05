Kocaeli’de erkek cesedi bulundu Kıyıya vuran cesedi, vatandaşlar fark etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısına vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5560 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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