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Kartal’a Kentkart dolum cihazı kuruldu

İHA

– Büyükşehir Belediyesi, Hat 200'ün kalkış noktası olan İstanbul/Kartal İETT Peronlar Bölgesi'ne Kocaelikart dolum cihazının montajını tamamladı.

Kartal’a Kentkart dolum cihazı kuruldu

– Büyükşehir Belediyesi, Hat 200’ün kalkış noktası olan İstanbul/Kartal İETT Peronlar Bölgesi’ne Kocaelikart dolum cihazının montajını tamamladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul Kartal’da bulunan İETT peronlar bölgesinde Kocaelikart dolum cihazını hizmete sundu. İstanbul’dan Kocaeli’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılan Hat 200 yolcuları için kolaylık sağlayacak dolum cihazı, seyahat eden yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Çağrı merkezine gelen olumlu geri bildirimlerle yapılan hizmetin yerinde olduğunun sağlaması gerçekleşmiş oldu.

KOCAELİ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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