İzmit Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

– İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İSG Kanunu ve İlkyardım Yönetmeliği’ne göre çeşitli birimlerden 63 personele Temel İlkyardım Eğitimi verildi. Belediyenin toplantı salonunda uygulamalı olarak 3 grupta gerçekleştirilen eğitime ilk iki grupta 42 personel katılım sağlarken eğitimin 45 Kasım’da gerçekleştirilen son grubunda 21 personel yer aldı.

Gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayarak Sağlık İl Müdürlüğünce yapılan sınavlarda başarılı olan personellere 3 yıl geçerlilik süresi olan ilkyardımcı kartı verildi.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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