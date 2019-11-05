Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor

– Kartepe Kent Meydanı’nı Sarı Meşe Bağdat Caddesi’ne bağlayan Hipodrom Caddesi yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Kent Meydanını Sarı Meşe Mahallesi Bağdat Caddesi’ne bağlayan Hipodrom Caddesi’nde yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği caddede, 800 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, zemine 2 bin 300 ton PMT serimi yapıldıktan sonra bin 100 ton asfaltla kaplandı.

Yapılan çalışma ile Hipodrom Caddesi, tek gidiş tek geliş olarak 7 metre genişlik ile vatandaşlara hizmet veriyor. Daha sonraki çalışmalarında 30 metre genişletilecek cadde, çift gidiş geliş olarak hizmet verecek.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.