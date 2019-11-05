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Dilovası Gümrük binası Tavşancıl'a taşınıyor

İHA

– Dilovası'ndan gitmesi gündemde olan Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in çabaları ile Tavşancıl Hizmet binasına taşındı.

Dilovası Gümrük binası Tavşancıl'a taşınıyor

– Dilovası’ndan gitmesi gündemde olan Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çabaları ile Tavşancıl Hizmet binasına taşındı.
Dilovası OSB içerisinde uzun yıllar faaliyet gösteren Gümrük Müdürlüğü’nün Gebze’ye taşınması, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimi ile önlendi. Başkan Şayir’in bakanlıklar ve Gümrük Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası Gümrük Müdürlüğü, atıl durumdaki Tavşancıl Hizmet binasına taşınması sağlandı. Gümrük Müdürlüğünün Tavşancıl hizmet binasına taşınması için imza töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen protokol törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Tavşancıl Hizmet binasının Gümrük Müdürlüğüne tahsisiyle ilgili imza töreninde konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tavşancıl Hizmet binası da içimiz acıyarak atıl durumda çürüyordu. Gümrük Müdürlüğü’nün Gebze’ye taşınma olasılığı sonrası buranın Gümrük Müdürlüğüne tahsis edilmesi gündeme geldi. Karşılıklı fedakârlıklar yaparak gümrük binasının buraya taşınmasına karar verdik. İlçemizin ve halkımızın menfaatini düşünerek atıl durumdaki hizmet binasının Gümrük Müdürlüğüne tahsisinin uygun olacağına karar verdik. Binamızın tadilatını da gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Tavşancılımız için yeni bir dönem başlayacak. İlçemiz canlanacak, esnafımız kazanacak ve ilçemizde ki istihdama da önemli katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.
Bölgede bulunan SİT alanlarının imara açılması ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şayir, “Bakanlıklarımızla görüşmeler halindeyiz. İnşallah bu SİT alanlarını da imara açtıktan sonra bu bölgemiz ciddi oranda canlanacaktır. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan ilçe Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’a, Bakanlıklardaki yetkililere, Gümrük Müdürlüğü yetkililerine ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan ise, hizmet binasının ilçede kalmasını sağlayan Başkan Şayir’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından imza töreni yapıldı. Kaymakam Alkan, Başkan Şayir ve Gümrük Müdürü Arslan düzenlenen devir teslim tutanağını birlikte imzaladılar. İmza töreninin ardından hep birlikte hatıra resmi çektirdiler.

KOCAELİ

05 Kasım 2019 Salı

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