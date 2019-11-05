ÇESK’te ilk şampiyonluk U-16’dan geldi

Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü 20192020 futbol sezonu altyapı yarışmacı takımlarda sezonun ilk şampiyonluğu U16 takımından geldi.

U16 E grubunda bulunan mavi yeşilli genç sporcularımız liglerin bitimine 1 hafta kal şampiyonluğunu ilan ettiler. Çıktıkları 9 resmi müsabakada hiç yenilgi almayan genç kramponlar, bu maçlarda rakip fileleri tam 50 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördüler. Son oynadıkları maçta 41 Karadeniz sporu 80 mağlup eden genç sporcular, şampiyonluk ipini göğüslediler. Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek için Kocaeli'de playoff maçları oynayacak.

U16 takımından sonra bir diğer yarışmacı takım olan U12 takımı da şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerliyor. U12 L grubunda yenilgisiz devam eden minik sporcular, U16 takımı gibi şampiyonluk sevincini yaşamayı hedefliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Darıcasporu 52’lik skor ile mağlup eden gençler, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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