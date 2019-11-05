Balkondan girip, cep telefonları ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar

-KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, birinci kattaki eve balkondan giren hırsızlar, 2 cep telefonu ile birlikte ev sahibinin otomobilini çaldı. Kiralık aracı takip eden polisler, hırsızları İstanbul´da yakaladı.

Olay, cumartesi günü Körfez Mimar Sinan Mahallesi´ndeki bir evde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir otomobil ile evin önüne gelen 3 kişiden 2´si binanın balkonuna tırmanarak birinci kattaki daireye girdi. Bir kişi ise bina önünde gözcülük yaptı. Evde bulunan toplam 5 bin TL değerindeki 2 cep telefonu ile ev sahibinin yaklaşık 40 bin TL değerindeki otomobilinin anahtarını alan hırsızlar, daha sonra ev sahibinin otomobilini de çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine binanın güvenlik kameralarını inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kiralık otomobil ile İstanbul´dan gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, zanlıların hırsızlık suçundan 9 adet sabıka kaydı olan R.M.(19), hırsızlık suçundan 6 adet sabıka kaydı olan H.E.(22) ve hırsızlık suçundan 5 adet sabıka kaydı olan M.B.(19) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul Küçükçekmece´de bulunduğu belirleyen ekipler, aracı takibe aldı. Otomobili yol üzerinde durduran polis ekipleri, R.M., H.E. ve M.B.´yi gözaltına alarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirdi. İfadelerinde suçu kabul etmediklerini söyledikleri öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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