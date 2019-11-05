Gebze’de mahalle meclisleri hız kesmiyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclislerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye sorunları yerinde değerlendirmeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclisleri kapsamında Osmanyılmaz ve İnönü Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz toplantı öncesi mahalle sakinlerine göreve geldikleri günden itibaren mahallelere yapılan hizmetler ve yılsonuna kadar planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda konuşan Büyükgöz, “Bizim milletimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz her zaman söylediğim gibi sosyal belediyecilik olacak. Teknik hizmetlerimiz de aksamadan devam edecek” diyerek mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı.

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