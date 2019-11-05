3 gün önce İstanbul'da kaybolan şahsın cesedi Kocaeli'de bulundu Kıyıya vuran cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi sahilinde kıyıya vuran cesedin, 3 gün önce İstanbul'da kaybolan şahsa ait olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedi denizden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan inceleme de cesedin 62 yaşındaki Rıza Konak isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Konak’ın İstanbul’un Kartal ilçesinden 3 gün önce kaybolduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.