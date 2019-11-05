Hereke Halısı açılan kurslar ile geleceğe taşınıyor

– Dünyaca ünlü Hereke Halısı, Kocaeli’de açılan kurslar sayesinde yeniden kültürsanat ve ekonomiye kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında açılan İpek Halı Dokuma Branşı, Dünyaca ünlü Hereke Halısı’nın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Hereke Halısı’nın dokumasını öğretildiği kurs sayesinde dünyaca ünlü kültür mirasının devamlılığını sağlanıyor. KOMEK Yarımca Kurs Merkezinde verilen eğitimler ile Hereke Halısı ve motifleri koruma altına alınırken aynı zamanda yeniden kültürsanat ve ekonomiye kazandırılmış oluyor.

Eğitimler kapsamında kursiyerlere ilk olarak ilmek atma konusunda eğitim veriliyor. Halı dokumasının başlangıcı ve aynı zamanda en önemli etabı olan ilmek atmak, kursiyerlere titizlikle öğretiliyor. Ardından kalın ve ince argaç iplikleri ile dokuma sırası tamamlanıyor. Açılan kurslara gelerek Hereke Halısı dokumayı öğrenen vatandaşlar, ev ekonomilerine de önemli katkı sağlayabiliyor.

Öte yandan İpek Halı Dokuma Branşına gelerek Hereke halısını dokumayı öğrenen kursiyerler yetenekleri ile göz dolduruyor. Daha önce halı dokuması konusunda hiçbir bilgisi olmayan kursiyerler, aldıkları eğitimin ışığında ve yaklaşık bir yıl içinde oldukça başarılı dokumalara imza atıyor. Kursiyerler, Hereke Halısı’nın bir kültür mirası olduğuna dikkat çekerek, “Burada bize ait bir kültür mirasını öğrenmenin ve gelecek nesillere taşıyacak olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Ayrıca KOMEK’te Hereke Halısı’nın doğru tekniklerle dokunması öğretiliyor. Bu da dokuyacağımız halıların kalitesinde önemli rol oynuyor. Bizlere sunulan bu önemli eğitim için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dediler.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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