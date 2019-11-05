Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. (41) ve yardımcısı G.K. (25) ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen G.K. ve G.K. isimli kadınlar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilirken, fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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