Başkan Hürriyet, başkan yardımcıları ve müdürlerle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Hakan Tanta, başkan yardımcıları Ünal Özmüral ve Sibel Solakoğlu ile birlikte birim müdürleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi’nde yeni başkan yardımcıları belirlendi. Buna göre İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Tanta Başkan Vekili olarak atanırken; İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural ve Avukat Sibel Solakoğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları olarak atandı. Başkan vekili, yeni atanan başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle makam toplantı salonunda bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının başında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yeni başkan yardımcılarımız göreve başladı. Biri meslektaşım Avukat Sibel Solakoğlu. Zaten kendisi belediyecilikten gelme ve birçoğunuz tanırsınız. Yine meclis grubumuzdan Ünal Özmural bu dönem bizimle başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek. Ayrıca bundan sonra toplantılarımızda Başkan Vekilimiz Hakan Tanta da bulunacak. Bundan sonraki süreçte benim bulunamadığım ortamlarda beni temsil edecek. Ben güzel çalışacağımıza inanıyorum ve tüm arkadaşlarıma hayırlı olsun demek istiyorum” dedi.

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