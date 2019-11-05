Telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

KOCAELİ´de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırıp paralarını dolandıran H.B. (23), çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı.

İzmit´te yaşayan M.T.´yi (78) arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ ile bağlantısı belirlendiği için evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan M.T., 6 bin Euro ile 32 bin Dolarını bu kişiye verdi.

Bu kişi, aynı yöntemle Z.Ü.´yü de kandırdı. Z.Ü., İzmit´ten Gebze´ye giderek 36 bin TL´sini verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan M.T. ve Z.Ü., polise başvurdu. Çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.B. olduğunu tespit etti.

Polis, H.B.´yi işçi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.