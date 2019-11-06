Avlanan 13 kiloluk sazanı göle bıraktılar

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– Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sapanca Gölünde düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmasını ziyaret ederek avlanan 13 kiloluk sazan balığını göle geri bıraktı.

13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde başladı. Yarışmada 28 sektörde 112 yarışmacı, 15 hakem ve 15 saha görevlisi nezaretinde yarışıyorlar. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Belediyesi Sazan Tutma Takımı Kartepe Carp Team takımını ziyaret ederek, tutmuş oldukları 13 kilo 210 gram ağırlığındaki sazan balığını tekrar suya bıraktı.

Ziyarette balıkçılarla sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, yarışmanın ayrıntıları hakkında bilgi aldı. Sazan Yarışması hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kocaman, “Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. KAMADER’e teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Az önce 13 kilo 210 gramlık sazan balığını yeniden Sapanca Gölü’ne saldık. Yarışmada katılan ekiplere başarılar diliyorum” dedi.



KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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