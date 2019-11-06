– İzmit Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinde, 2020 yılı bütçesinin 300 milyon TL olduğu açıklandı.

İzmit Belediyesi’nin Kasım ayı meclisi belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi. 19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste ilgili maddeler karara bağlanırken 4, 5, 6, 7 ve 8.maddeler komisyona havale edildi. 9, 10 ve 11. maddeler ise komisyondan geldiği şekilde kabul edilerek meclis üyelerinin oy birliği ile onaylandı. Meclis toplantısında 2020 yılı mali bütçesi 300 milyon TL olarak meclis üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’nin hizmet aracı satın alması için yetki istenmesi konusunun açılması üzerine Başkan Hürriyet, “Belediyenin kiraladığı iş araçları dışında binek araçlarda mevcuttur. Bunun yanında belediyenin hizmetleri için kullanılan binek araçlarda var. Biz kiralama ihalesi yaptığımızda binek araçlar için ihaleye teklif veren olmadı. Fakat kanuna göre firmaların araçlarını toplu halde kiralamasında maddi olarak kar edemiyorlar. Bu yüzden teklif vermediler. Ne araç kiralayabiliyoruz, ne de araç satın alabiliyoruz. Fakat bir şekilde bu işi halledeceğiz” dedi.

Meclis gündeminde yer alan 3 işletmeye alkol ruhsatı verilmesi konusuyla ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Altını çize çize söylüyorum. Bu ruhsat talepleri bizim tek başına evet veya hayır diyebileceğim bir durum değil. Bu benim kendi irademle meclise sunulmuş bir şey değil. Bize gelen üç işletme kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu yükümlülükler yerine getirildikten sonra meclisimiz evet ya hayır diye karar verebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da şartlar sağlandığı takdirde ruhsat verilmesi gerektiğini ifade etmiştir” dedi.

Meclis sonunda İzmit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi görüşüldü. Bu kapsamda İzmit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 300 milyon TL olarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Meclis üyelerinin oy birliği ile İzmit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 300 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Hürriyet meclis oylanmasının ardından emeği geçen herkese teşekkür ederek 2020 yılının bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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