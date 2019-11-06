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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor

DHA

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye´de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı.
BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR
Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor. Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor. Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz" dedi.
OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR
Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu:
"Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar. Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler. Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor."

KOCAELİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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