Harabe bina, köy konağına dönüştürüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Kırkarmut Mahallesi’nde harabe durumdaki okul binasını vatandaşların ortak kullanım alanı için yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. 12 İlçenin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan çalışmalar ile köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesi Kırkarmut Mahallesi’nde atıl durumda olan eski köy okulu onarılarak köy konağı olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların sosyal yaşam alanı haline getirilmesi için 80 metrekarelik bina restore edildi. Tek sınıf ve bir müdür odası bulunan köy okulu, vatandaşlar tarafından köy konağı olarak kullanılacak. Eski okul binasının müdür odası köy muhtarı, sınıf ise vatandaşlar tarafından sosyal etkinlikler için kullanılmaya başlandı.

Eski köy okulunu onarılması ile köyün önemli bir eksiğinin giderildiğini belirten mahalle muhtarı Mehmet Bakaç, “Köyümüzde etkinliklerimizi gerçekleştirebilecek bir alanımız yoktu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atıl durumdaki köy okulumuzu onardı. Binanın çevresi kapatıldı. Okulumuzun 2 odası vardı. Biz eski okulumuzu artık köy konağı olarak kullanacağız. Bir oda muhtarlık binası oldu. Diğer odamız da vatandaşlarımızın etkinlikleri için ayrıldı. Belediyelerimizin vatandaşlarımıza yönelik yaptığı eğitimler de bu binada gerçekleştirilecek. Biz Kırkarmut Köyü olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemize minnettarız” dedi.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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