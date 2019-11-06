İzmit Belediyesi’nde geri dönüşüm seferberliği

– İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yürütülen projeler ve programlar kapsamında İzmit’tin dört bir noktasında daha temiz bir İzmit için adeta geri dönüşüm seferberliği başlattı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha temiz İzmit için geri dönüşüm seferberliği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri tekstil atıkları, ambalaj atıkları, cam atıkları, bitkisel atıklar ve elektronik atıklarını toplayarak hem çevreyi koruyor hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Geri dönüşüm seferberliği çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun desteği sayesinde tekstil atıkları toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. İzmit’in mahallelerinde toplam 141 adet tekstil kumbarası bulunurken bu sayının kısa zamanda arttırılması hedefleniyor. Belediye ekipleri vatandaşların eski kıyafet, ayakkabı, perde ve benzeri atıkların çöp kutuları yerine tekstil atık kumbaralarına atılmasının geri dönüşüme katkı sunmalarını adına önemli bir davranış olacaklarını ifade etti.

İzmit’te ambalaj atıkları ise 7 araç ve 20 personel ile düzenli bir şekilde toplanıyor. Özellikle gündüz trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklarda ambalaj atıkları akşam saatlerinde toplanıyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte aylık toplanan ambalaj miktarının 600 tona ulaştığı bildirildi.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir noktasında kurulan cam kumbaraları sayesinde de aylık 130 ton cam atığı toplandı. İzmit’te 170 adet cam kumbarası hastane, alışveriş merkezi ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bulunuyor.

Bir diğer geri dönüşüm projesi ise evlerde bulunan bitkisel atık yağ ve elektronik atıkların toplanması oldu. Evlerden bitkisel atık yağ ve elektronik atıkları toplayan yetkililer geçtiğimiz hafta yaklaşık 150 litre bitkisel atık yağ ile bin kg elektronik atık topladı.



KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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