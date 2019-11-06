Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezini gezdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli’ye geldi. Demir, Kocaeli’deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi’ne gerçekleştirdi. Demir’e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı’nın açılış törenine katılacak.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.