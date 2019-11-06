Gebze’de kaçak atıkla mücadele sürüyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri kaçak atık ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, rutin kontroller sırasında karşılaştıkları kaçak atıkların dökümünü gerçekleştiren şahsa 5 bin TL para cezası kesti.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri rutin kontroller sırasında Balçık Mahallesi sınırları içerisinde plastik ve kauçuk atığı tespit etti. Kaçak atık üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken şahıs ekiplerce belirlendi ve şahsa 5 bin TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca atıkların şahıs tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı. Çevre Koruma servisi yetkilileri, denetimlerin aralıksız bir şeklide süreceği ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini vurguladı.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.