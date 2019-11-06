Gebze’de Kasım ayı meclisi yapıldı

Bebeğinizin diş çıkarması için yapılması gerekenler

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi olağan Kasım Ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında gerçekleşti. Gebze ile Malazgirt Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi olağan Kasım Ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturum yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. Önergeyle dahil edilen iki gündem maddesiyle birlikte toplam 17 gündem maddesinin görüşüldüğü Kasım Ayı Meclisinde gündemin 4. maddesi Adem Yavuz Mahallesi, 5226 ada 27 ve 28 parsellerin park alanı olmasına ilişkin Plan İşlem Numaralı 367,195 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporu ve 6. maddesi Belediyemiz ile Malazgirt Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu 3 Aralık Salı günü saat 16.00’da gerçekleşecek.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.