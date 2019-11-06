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Kamudan firmalara 'fikirlerinizi koruyun' çağrısı

İHA

Adres Patent tarafında gerçekleştirilen Patentlerin Firmalara Katkısı ve Vergi İstisnaları seminerinde kamunun ortak görüşü, 'fikirlerinizi ve markanızı koruyun' çağrısı oldu.

Kamudan firmalara 'fikirlerinizi koruyun' çağrısı

Adres Patent tarafında gerçekleştirilen Patentlerin Firmalara Katkısı ve Vergi İstisnaları seminerinde kamunun ortak görüşü, 'fikirlerinizi ve markanızı koruyun' çağrısı oldu.

Birçok firma patent konusunda verilen teşvikler ve fikri haklarla ilgili kendilerini koruma altına almanın sağlayacağı faydayı yeteri kadar bilmiyor. Adres Patent tarafında gerçekleştirilen Patentlerin Firmalara Katkısı ve Vergi İstisnaları seminerinde kamunun ortak görüşü, 'fikirlerinizi ve markanızı koruyun' çağrısı oldu.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen seminere Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut ve birçok firmadan üst düzey yöneticiler katıldı.

Adres Patent tarafından gerçekleştirilen seminerin fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında farkındalık oluşturacağını ifade eden Gebze Kaymakamı Güler, "Marka ve patent konusunda firma olarak oluşturulan değerleri koruma altına almalısınız. Akis takdirde başka firmalar taklit markalarla sizin emeğinize ortak olarak hem maddi hem de manevi yönden zarar uğramanızı sağlayabilir. Kurumların ve firmalarımızın kuruluştan itibaren kendilerini koruma altına alması gerekir" dedi.

Huawei’nin kurulduğu ilk zamanlarda küçük bir firma olduğuna işaret eden Başkan Vekili Çakmak, "Huawei firması bugün dünyanın önde gelen teknoloji devleri arasında yer alıyor. İyi bir marka çıkarabilmek ve bunu kabul ettirmek yüksek bir getiri elde etmenizi sağlıyor. Her gün yüzlerce ürünün yeni sürümleri ortaya çıkıyor, siz zamanında bu ürünü tescil ettirmezseniz, zamanında ürünün tapusunu almazsanız. Birisi gelir sizin emeğinizi alır götürür, bu konuda gelişmeleri takip etmek önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Patent ve faydalı modelde yüzde 50 vergi istisnası
Devletin, patent ve faydalı model konusunda şirketlere yüzde 50 vergi istisnası sağladığına dikkat çeken Adres Patent, İnovasyon Danışmanı Süleyman Eryılmaz, "Baktığımız zaman kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar; patentlendiği takdirde, 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı madde uyarınca, yüzde 50 oranında kurumlar vergisinden müstesnadır. Burada sizden istenen, yapılan geliştirme veya buluş çalışmalarının Türkiye’de yapılma zorunluluğu. Firmanın yerli veya yabancı olması destekten faydalanma konusunda herhangi bir şart oluşturmuyor. Yabancı firmalarda buluşun veya ürünün Türkiye’de yapılması şartıyla bu desteklerden faydalanabilir" şeklinde konuştu.

Patent sayılarındaki artış oranlarının Gayri Safi Milli Hasıla’ya etkisinin de doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, "Patent sayısı ne kadar artarsa Gayri Safi Milli Hasıla'nızda elde ettiğiniz gelir de aynı oranda artıyor. Patent sayılarını ülkemizi için ele aldığımız zaman, 1980 yılında yaklaşık 300400 civarında başlayıp, 2019 yılında 9 bine çıkmışız. Güney Kore ile ilk etapta eş değer bir şekilde ilerlerken, şu anda Kore 400 binlerde. Bu sayıların kademeli bir şekilde yükselmesi dışardan teknoloji almak yerine ülkemizi dışarıya teknoloji satar bir hale getirecek" dedi.

Google 12,5 milyar dolar patent aldı
Patentlerin satılabilir veya lisanslama yoluyla kiralanabildiğini de ifade eden Eryılmaz, "Google Motorola’dan aldığı patentlere 12,5 milyar dolar ödeme yapmıştır, patent sayısı ise bin 650. Google, Motorola’dan aldığı patentlerden TV ile ilgili patentlerini 2,35 milyar dolara Arris Gruop’a sattı. Apple, Rockstar Consortium’a patentler için 2,5 milyar dolar ödedi. Bu örnekler patentin önemini gözler önüne seriyor ülkemizde de bu tarz örnekler var" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
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  • İKİNDİ 15:33
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