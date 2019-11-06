Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “İstanbul’dan Kocaeli’ye kadar uzanan kısım, Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bir bölge” “Hangi firmamız hangi konuda yetkin, neler yapabilir konusunun tespitini yapmaktayız”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Başkanımızın 2020 yılı sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin temel taşını sanayi ekosistemi içerisindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olarak görüyoruz” dedi.

Kocaeli'de düzenlenen sanayi ve teknoloji fuarına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2020 yılında sonrasında temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerliliği hedeflediklerini söyledi.



“İstanbul’dan Kocaeli’ye kadar uzanan kısım, Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bir bölge”

Sözlerine İstanbul ve Kocaeli’de bulunan sanayi kuruluşlarının savunma sanayisine önemli katkılarda bulunduğunu söyleyerek başlayan Demir, “Çeşitli sektörlerdeki kabiliyetleri ortaya çıkartmak, Türkiye’nin zenginliğini anlamak ve savunma sanayii ve teknolojilerinde muhtaç olduğumuz alanlarda kimlerin ne kabiliyetleri var, hangi oyuncuları sahaya sürebiliriz ve bu sistemi nasıl yayabiliriz şeklinde şu anda sürdürdüğümüz çabanın bir devamı olacaktır. İstanbul’dan Kocaeli’ye kadar uzanan kısım, Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bir bölge. Yakın zamana kadar savunma sanayisinde yer aldığını düşünmediğimiz bu bölgede ‘Saha İstanbul’ yapılanması ile beraber, savunma sanayisine buradaki kabiliyetlerin büyük katkılarda bulunabileceğini gördük. Bu katkıların artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.



"Savunma sanayisinde ihracatta her yıl artan bir ivme ile iyi bir artış gözlüyoruz"

Savunma sanayisinde yapılan ihracat oranlarının arttığına dikkat çeken Demir, "Yerli ve milli sanayi derken, sanayi savunmasındaki uygulamaların temelini teşkil eden makine, sistem, yazılımların geliştirilmesi ile ilgili bütün ekosistemi harekete geçirmek meselenin başka bir boyutu. Bu tür vitrinler hem kabiliyetlerimizi görmek, kendimizi tanımak hem de ihracat potansiyelimizi harekete geçirmek açısından önemli. Savunma sanayisinde ihracatta her yıl artan bir ivme ile iyi bir artış gözlüyoruz. Bunun çok daha hızlı bir gelişime gebe olduğunu biliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayii ve sanayi için ihracatın önemi yadsınamaz. BU bölgenin liderlik etme gibi bir fonksiyonu var. Bu bölge ne kadar hızlı hareket edebilirse, dünyanın geldiği noktayı ıskalamadan dijital dünyaya geçişte, yeni sistemlerin adaptasyonunda ne kadar yer alırsa Türkiye’nin diğer kesimlerindeki sanayicilerimiz için de örnek teşkil etmek olacaklardır” diye konuştu.



‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern alet ve teknolojilerle donatılmasını hedefliyoruz’

Savunma sanayisinin desteklenmesi için yapılan çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri’ni modern teknolojilerle donatılmasını sağladıklarını belirten Demir, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak küçük ve orta ölçekteki işletmelerin hareketli geçirilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, kabiliyetlerin tespiti ve onların harekete geçirilmesi için çeşitli projelerimiz var. Endüstriyel Etkinliği Değerlendirme ve Destekle projemiz bunlardan bir tanesi. Yetkinlikleri tespit edip hangi firmamız hangi konuda yetkin, neler yapabilir konusunun tespitini yapmaktayız. Küçük ölçekteki kredi imkanlarımızı harekete geçirdik. Çeşitli projelerimizle teknolojik kazanım yükümlülükleri ile projenin ana bütçesi içerisinde yeni bir teknolojik yenilik getirilmesi ile ilgili yeni bir yükümlülük getirip bu yeniliğin hayata geçirilmesi için desteğimizi oluşturuyoruz. Bir anlamda emniyet ve güvenlik güçlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu, modern alet ve teknolojilerle donatılmaları, milli ve yerli ürünlerin sahadaki performanslarını göstermesini sağlarken, bunları da oluşan alt sistemlerimizin sanayimizde harekete geçirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Başkanımızın 2020 yılı sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik”

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın hedefleri ile ilgili açıklamalar yapan Demir, hedeflere ulaşılabilmesi için iş birliğinin önemsendiğine vurgu yaparak, “Başkanımızın 2020 yılı sonrası için belirlediği hedef, temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Biz bu hedefe ulaşabilmenin temel taşını sanayi ekosistemi içerisindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olarak görüyoruz. Başkanlığımızın hedef, politika ve strateji çerçevesinde bilimsel çalışmaları sanayileştirmek ve ekonomik değere çevirmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Vali Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da milli ve yerli savunmanın önemine dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Demir ve protokol üyeleri stantları gezdi.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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