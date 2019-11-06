Yavru kediye fıtık ameliyatı yapıldı

Körfez Belediyesi 500 00 50 Çağrı Merkezi’ne gelen bilgiyi değerlendiren ekipler, Atalar Mahallesi’ndeki hasta kediyi alıp, tedavi etmek üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin kasık fıtığı olduğu tespit edildi. Muayenesinde kasık fıtığı olduğu tespit edilen yavru kedi, veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alındı. Yetkililer, ameliyatın başarılı geçtiğini ve yavru kedinin sağlığına en kısa sürede kavuşacağını belirterek, “Tedavisi tamamlandıktan sonra da alındığı mahallede ona bakan kişilere teslim edilecek” denildi.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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