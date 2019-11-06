Çocuklardan Toplumsal Dayanışma Mağazasına destek

Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na bir destekte çocuk kulüplerinde eğitim gören çocuklardan geldi.

Duyarlı ve yardımsever vatandaşların ikinci el ve ihtiyaç fazlası giysilerini bağışladığı mağazaya bu kez Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocuklar bağış yaptı. Belediyenin çocuk kulüplerinde okuyan 100 çocuk evlerindeki bedeni küçük ve ihtiyaç fazlası giysilerini poşetlerle mağazaya getirdiler.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, giymiyorsan giydir mağazasını bağış yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, tek tek yakından ilgilendiği çocukları örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. Çayırova’nın geleceği olan çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çiftçi, sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyindiği toplumsal dayanışma mağazasına, yardımsever vatandaşları ikinci el ve ihtiyaç fazlası giysilerini bağışlamaya davet etti.

KOCAELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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