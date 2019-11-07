Körfez Belediyesi çevre çalışmalarını sürdürüyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yapılan kaldırım, kanal ve yağmur suyu hatları, alt ve üst geçitlerinin boyama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Ekipler, şehir estetiğine zarar veren görüntüleri ortadan kaldırması ile ilgili de çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Hacı Osman Mahalllesi’nde Aile Sağlığı Merkezi etrafındaki kaldırımlarda düzenlemeler gerçekleştirdi. Ekipler, aynı bölge içerisinde yer alan ve Mimar Sinan Mahallesi ile geçişi sağlayan yaya alt geçidinde duvar yazıları temizledi. Ekipler son olarak, sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla, mazgallarda da temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yürüten ekipler, cadde ve sokaklar dışında ilçe genelindeki boş arsalarda da mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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