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İzmit’te merdivenler bakımdan geçiyor

İHA

İzmit Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü merdiven bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit’te merdivenler bakımdan geçiyor

İzmit Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü merdiven bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Merdivenleri çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlar için daha güvenli hale getiren belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri son olarak Kültür Tepesinden tren istasyonu ve tramvay hattına inişi sağlayan çelik merdivenin bakım ve onarımını tamamladılar. Çalışmalar kapsamında çelik merdivenin bakımı için bin 720 kg çelik malzeme kullanan ekipler, boya işlemleri için de 300 metretül boya kullandı. Çalışmalar bölge sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge sakinleri İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.

KOCAELİ

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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