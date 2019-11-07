Gebze’de eğitim çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından kurum içi ve vatandaşlara yönelik eğitimler sürdürülüyor.

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yeni dönem stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde çalışmasında öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını ileterek başladı. Sedat Çelik, “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin, bilgi edinin araştırın zamanınızı verimli kullanın” dedi. Oryantasyon eğitimine katılan öğrencilere Gebze’nin tarihi, Gebze Belediyesinin Misyonu ve Vizyonu, iş güvenliği konularında eğitim verildi.

Öte yandan, Gebze Belediyesi tarafından kültürsanat etkinlikleri kapsamında, “Organ Nakli Böbrek Yetmezliği” konulu konferans verildi. Prof. Dr. Gürsel Yıldız ve Organ Nakli Koordinatörü Dilek Okutur konferansta vatandaşlara önemli bilgiler verdi. Türkiye’de 7.5 milyon böbrek hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gürsel Yıldız, “Bu hasta sayısının 2.5 milyonu ciddi derecede böbrek hastası” dedi. Böbrek hastalıklarının belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, “Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız geç kalmadan doktora gitmelisiniz” dedi.

KOCAELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.