Yaşlı adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.
Olay Kandıra´ya bağlı Çalca köyünde meydana geldi. Hüseyin Özdemir'den haber alamayan komşuları, Özdemir´in evine gelerek bakmak istedi. İçeri giren komşuları Hüseyin Özdemir´i yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hüseyin Özdemir´in öldüğünü belirlemesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölümü şüpheli bulunan Özdemir´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
KOCAELİ
07 Kasım 2019 Perşembe
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