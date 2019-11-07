Yaşlı adam evinde ölü bulundu

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.

Olay Kandıra´ya bağlı Çalca köyünde meydana geldi. Hüseyin Özdemir'den haber alamayan komşuları, Özdemir´in evine gelerek bakmak istedi. İçeri giren komşuları Hüseyin Özdemir´i yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hüseyin Özdemir´in öldüğünü belirlemesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölümü şüpheli bulunan Özdemir´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



KOCAELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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