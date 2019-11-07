Zabıtadan sebze ve meyve halinde sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sebze ve meyve hallerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, meyve ve sebze hallerindeki periyodik olarak gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı. Gıda mühendislerinin de zabıta ekiplerine eşlik ettiği denetimlerde, ürünlerin tazeliği, künye bilgileri, kasa ebatları, kasa içerisinde yabancı madde olup olmadığı gibi konular denetleniyor. Yapılan denetimler dijital olarak ‘Hal Kayıt Sistemi’ ile denetleniyor. Sebzenin üreticisinden, hale uzanan tüm sürecin kayıt altında tutulduğu sistem, Zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor. ‘Hal Kayıt Sistemi’ ile meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanı, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı yapılırken, kayıt dışılığının önüne geçiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğü’nde, Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde her hangi bir soruna rastlanmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hal esnafını bilgilendirdiği denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

KOCAELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.