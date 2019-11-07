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Kuzey Makedonyalı belediye başkanları Kocaeli’ye hayran kaldı

İHA

Bilgi ve tecrübe paylaşımı amacı ile Kocaeli'ye gelen Kuzey Makedonyalı belediye başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına hayran kaldıklarını söylediler.

Kuzey Makedonyalı belediye başkanları Kocaeli’ye hayran kaldı

Bilgi ve tecrübe paylaşımı amacı ile Kocaeli’ye gelen Kuzey Makedonyalı belediye başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına hayran kaldıklarını söylediler.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, ‘TDBB Kuzey Makedonya Üye Belediyeler, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı’ Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da 3 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Programın Kocaeli ayağına katılan Makedonyalı heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara hayran kaldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, üye belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı için başlattığı teknik geziler devam ediyor. Bu kapsamda ‘TDBB Kuzey Makedonya Üye Belediyeler, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı’ programı 3 9 Kasım tarihleri gerçekleştiriliyor. 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilen programda ise Kuzey Makedonya heyetini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağırladı.
Bursa’dan Kocaeli’ne gelen Kuzey Makedonya heyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kuzey Makedonya heyeti içerisinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milletvekili ve Yerel Yönetimler Komisyon Başkanı Prof. Dr. Fadil Zendeli, Gostivar Belediye Başkanı Dr. Arben Taravarı, Bogovinye Belediye Başkanı Aljbon Djemali, Dolneni Belediye Başkanı Djemik Kjamili, Merkez Jupa Belediye Başkanı Arijan İbraim, Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Studeniçan Belediye Başkanı Azem Sadıkı, Teartse Belediye Başkanı Isen Asani, Vırapçişte Belediye Başkanı İsen Shabani, Jelino Belediye Başkanı Blerim Sejdi, Mavrovo Rostuşa Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Konce Belediye Başkanı Blogaj ılıev, Kumanova Belediyesi Meclis Başkanı Atina Murgashanska, TDBB Dış İlişkiler Uzmanı Jahja Muhasilovic, Gostivar Belediye Başkan Yardımcısı Gzim Hadjıejup ve Arvanut Müttefikleri Partisi İlçe Başkanı Dr. Valbon Ljimani yer aldı.
15 belediye başkanının içerisinde yer aldığı Kuzey Makedonyalı heyet ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Heyete Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan tarafından “Belediyelerde Yeşil Alan Yönetimi” başlıklı sunum yapıldı. Sunum ardından heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projeleri olan Ormanya ve Sekapark’ta saha gezisi gerçekleştirdi. Makedonyalı heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil alanlar konusunda yaptığı çalışmalara hayran kaldığını söyledi.
Kuzey Makedonya Teartse Belediye Başkanı Isen Asani de yaptığı konuşmada, “Kuzey Makedonya ve Türkiye’deki birçok belediye kardeş şehir. Buraya gelişimizin amacı hem tecrübe kazanmak hem de belediyeler arasında kardeşlik ilişkilerini arttırmak. Kocaeli’ye yaptığımız bu ziyaret bizim için çok önemliydi. Biz yerel yöneticiler arasındaki bu bağ, Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Kocaeli, yeşile önem veren bir şehir. Bunu yaptığımız saha gezilerinde gördük. Özellikle Endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’a hayran kaldık” dedi.

KOCAELİ

07 Kasım 2019 Perşembe

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