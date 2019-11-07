Kocaeli´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yabancı uyruklu 4 kişinin, örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda B.E., M.M., H.E., R.H., isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi. 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.



KOCAELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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