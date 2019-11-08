Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada 100'e yakın işçi, vardiyada yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın yemekhanesinde inceleme başlatıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey'de piston üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Federal Mogul'un Arslanbey'de bulunan fabrikada vardiyada bulunan işçiler yedikleri yemekten sonra rahatsızlık yaşamaya başladı. Vardiyada yedikleri yemekten rahatsızlanan bazı işçiler fabrika içinde baygınlık geçirirken 100'e yakın işçi, kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri ile Kocaeli'de bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden bazılarının tedavilerinin sürdüğü zehirlenme olayının ardından Tarım İl Müdürlüğü ekipleri fabrikaya gelerek yemekler ve yemekhanede inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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